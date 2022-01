TRACK: NEWDAD

Puntano ancora altissimo i NewDad, che hanno appena pubblicato il loro nuovo singolo “Say It”, tratto dal loro prossimo EP “Banshee”, in arrivo il 9 febbraio.

“Say It” è cristallino esempio di pop perfetto: melodia incalzante, ritornello appiccicoso, freschezza e la solita voce di Julie che ci fa innamorare. La stessa fanciulla dice così sul brano: “‘Say It’ parla dell’amore non corrisposto, di quando qualcuno è con te ma non lo è veramente, si suppone che catturi quella frustrazione che senti quando stai dando a qualcuno tutto te stesso e loro non ti danno niente in cambio. Il ritmo veloce della canzone lo fa sentire come se mi stessi sfogando, il che funziona considerando i sentimenti di irritazione e amarezza di cui sto parlando quando non vuoi piacere a qualcuno ma non puoi farci niente“.

“Banshee” è il secondo EP della band, dopo il loro debutto “Waves” uscito a marzo dell’anno scorso. L’EP è stato registrato e co-prodotto a Belfast con il collaboratore Chris W Ryan ed è stato mixato da John Congleton (Lana Del Rey, Phoebe Bridgers).

“Questo EP è decisamente un passo avanti, avere più tempo in studio ha significato sperimentare di più e stratificare di più ogni traccia, quindi c’è un suono complessivamente più importante! I temi principali di questo EP sono l’inquietudine e l’ansia, durante l’isolamento è quello che io e la maggior parte delle persone stavamo provando ed è questo che ha ispirato gran parte della scrittura“.

