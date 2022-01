ASCOLTA “OVER AND OUTSIDER”, IL NUOVO EP DI JASON LYTLE, TYLER RAMSEY E KRAMIES

Gradevole la sorpresa che ci hanno riservato tre stimati songwriter, Jason Lytle dei Grandaddy, Tyler Ramsey dei Band Of Horses e Kramies.

I tre hanno appena realizzato, via VanGerrett Records, un EP condiviso, “Over And Outsider”, che contiene un brano per ogni musicista, “Drop That Hero” di Lytle, “She’s Low Tide” di Kramies e “Arrow To Bow” di Ramsey.

“Mentre l’inverno si insedia, le giornate si accorciano e le case sono poco illuminate mentre il crepuscolo si insinua silenziosamente. Tre cantautori unici si riuniscono per creare una rara e speciale uscita di singoli emotivamente toccanti e spogli”, ci spiega la press-release.