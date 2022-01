I KORN CONDIVIDONO “FORGOTTEN”, NUOVO ESTRATTO DAL PROSSIMO DISCO “REQUIEM”

Oggi i Korn condividono “Forgotten,” la seconda canzone dal loro nuovo album “Requiem”, in uscita il 4 febbraio via Loma Vista Recordings.

“Forgotten” arriva con un video creato da EFFIXX, che ha lavorato agli effetti nel video di “Start The Healing” diretto da Tim Saccenti (Flying Lotus, Run The Jewels, Depeche Mode). “Start The Healing” ora si trova nella Top 5 della classifica Mainstream Rock in US.

“Forgotten” arriva dopo l’annuncio del tour dei Korn del 2022 che comincia il 4 marzo ed è prodotto da Live Nation. La band suonerà in Italia in un’unica data il 7 giugno 2022 all’Ippodromo Snai – San Siro di Milano. I biglietti sono in vendita QUI

Credit Foto: Tim Saccenti