I VERDENA PUBBLICANO A FINE GENNAIO LA COLONNA SONORA DI “AMERICA LATINA” FILM DEI FRATELLI D’INNOCENZO

Esce oggi nelle sale “America Latina” nuovo, il terzo, atteso film dei Fratelli D’Innocenzo.

Autori della colonna sonora sono i Verdena che per l’occasione hanno ripreso in mano materiale inedito composto nel corso degli anni.

“AMERICA LATINA, music inspired by the film”, disco che contiene le musiche del film, uscirà il 28 gennaio in versione digitale e vinile tiratura limitata e numerata (pre-order attivo da lunedì).

Un primo estratto, “Scintillatore (Bambola A Gas)”, è disponibile in ascolto da subito:

Ecco come i Verdena, dal loro profilo social, hanno raccontato questa pubblicazione:

Quando ci hanno contattati e ci hanno proposto questa collaborazione eravamo in studio al lavoro sul nuovo album e i tempi erano davvero strettissimi. Abbiamo quindi pensato di scavare nei nostri archivi e di sottoporgli del materiale inedito che non avevamo mai utilizzato.

Tra questo materiale c’era “Fenuk”, una compilation di suite strumentali registrate da Luca a casa con il 4 piste a cassetta nel 2010, mentre Alberto in studio stava scrivendo i testi di “Wow”.

Tra le 31 tracce di “Fenuk” Fabio e Damiano hanno individuato due temi che sono stati poi sviluppati in diverse variazioni.

e ancora:

Così, mentre i fratelli D’Innocenzo giravano il film noi sviluppavamo i temi musicali, con un confronto costante e continuo.

Proprio da questo confronto e dalle loro richieste sono nate tante versioni diverse.

Abbiamo scelto quelle per che noi erano le più rappresentative e le abbiamo raccolte in un album: “AMERICA LATINA, music inspired by the film”.