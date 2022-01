IL COACHELLA 2022 SVELA LA LINE-UP: CI SONO ANCHE I MANESKIN

Dopo 2 anni di assenza causa Covid torna il Coachella.

Il festival californiano, probabilmente il più carico di hype a livello mondiale, svela in queste ore la sua ricca line-up proponendo, fin dalla scelta degli headliner, una direzione spiccatamente pop-generalista come raramente gli era accaduto in passato.

Harry Styles, Billie Elilish e Kanye West, che ha recentemente cambiato nome in Ye, guidano rispettivamente i 3 giorni musicali che si terranno all’Empire Polo Club di Indio, California, in due distinti weekend con identico cartellone: 15 e 17 aprile, 22 e 24 aprile.

Nel mare di artisti che si esibiranno, molti di questi decisamente più vicini ai nostri gusti (Phoebe Bridgers, King Gizzard & The Lizard Wizard, IDLES, Japanese Breakfast, Turnstile, Spiritualized, Caribou, Madlib, Floating Points…), spuntano anche i Måneskin a conferma dell’ormai raggiunto spessore internazionale della band romana che solo nell’ultimo anno è riuscita a raggiungere impensabili: una nomination ai Grammy 2022, esibizione agli American Music Awards e negli studi televisivi di Jimmy Fallon e un tour negli States (compreso storico live alla Bowery Ballroom di New York e l’apertura ai Rolling Stones a Las Vegas).

Ecco la line-up completa:

Credit Foto: Jason Persse from Brooklyn, USA, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons