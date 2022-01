JOHNNY MARR: “GLI SMITHS SONO L’UNICA COSA CHE, TRA LE MIE TANTE COLLABORAZIONI, è FINITA MALE. IO E MORRISSEY SIAMO TROPPO DIVERSI”

Johnny Marr ha analizzato le sue collaborazioni artistiche dicendo che la ragione per cui non è “in sintonia” con il suo ex compagno di band degli Smiths Morrissey è perché sono “così tanto diversi“.

Il leggendario chitarrista e cantautore ha parlato con Uncut Magazine sul suo nuovo album solista “Fever Dreams Pt 1-4”, ma il discorso è caduto anche sulle tante collaborazioni che hanno caratteriozato la discografia di Marr, da The Cribs, Modest Mouse, Nile Rodgers, Chrissie Hynde, Bernard Sumner dei New Order, fino a Billie Eilish, Hans Zimmer e molti altri.

Descrivendo l’essere in una band come “un po’ come gli amici dell’esercito o essere in un sottomarino” con “un sacco di pressione e un sacco di stranezze e stress“, Marr ha detto che la lealtà è fondamentale per mantenere un rapporto artistico, qualcosa che notoriamente non è riuscito con l’ex frontman degli Smiths.

“È un modo semplicistico di metterla, ma uno dei motivi per cui sono stato in così tante band era perché volevo essere fedele a loro“, ha detto Marr. “Non sarà una sorpresa se dico che sono molto legato a tutti quelli con cui ho lavorato, eccetto uno. E questo non è poi così sorprendente perché siamo così diversi, io e Morrissey. Ma con tutti questi diversi musicisti, beh, posso prendere il telefono in mano e riprendere da dove abbiamo lasciato. Quindi sì, lealtà. Ma non è perché sono così virtuoso. Tutti quelli con cui ho lavorato sono stati fantastici. L’unica cosa che è diventata una merda sono stati gli Smiths. Il che è un peccato, ma la merda può arrivare. Odio parlare del gruppo che ho formato in questi termini, il gruppo che ho amato. Ma, insomma, cerchiamo di avere un po’ di onesta prospettiva“.

Pick up the new @uncutmagazine for an exclusive Fever Dreams Pts 1-4 interview with contributions from Isaac Brock, Bryan Ferry, Bernard Sumner, Chrissie Hynde and Nile Rodgers, plus a free 12 track CD. https://t.co/zaITS3gfsM pic.twitter.com/EccJCRSWVd — Johnny Marr (@Johnny_Marr) January 10, 2022

Photo: Jwslubbock, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons