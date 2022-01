MIDLAKE VERSO IL NUOVO ALBUM: ASCOLTA IL SINGOLO “BETHEL WOODS”

“For the Sake of Bethel Woods” dei Midlake, il loro primo album in un decennio, uscirà il 18 marzo, nel frattempo la band ha svelato un nuovo brano.

“Bethel Woods” è nato da un filmato di un documentario del padre del nostro tastierista Jesse Chandler, Dave, a 16 anni, seduto tra la folla di Woodstock nel 1969“, dice Eric Pulido dei Midlake. “Sentivo che quel momento nel tempo incarnava la perfetta rappresentazione di un luogo paradisiaco. Dave è morto tragicamente qualche anno fa e sono stato spinto a scrivere questa canzone dal suo punto di vista con un messaggio di pace nel tornare in quel luogo speciale e riunirsi con i propri cari “lungo la strada”“.

Il video di “Bethel Woods” è stato diretto da Brantley Gutierrez e ha come protagonista l’attore Michael Peña, già visto in “Narcos”. “Quando i Midlake mi hanno contattato per dirigere il video di “Bethel Woods”, sapevo di voler fare una ripresa di una storia di fantasmi“, dice Gutierrez. “Giocare con l’idea di tornare in un luogo pieno di ricordi. Il concetto di attaccamento emotivo alle persone e ai ricordi in quei luoghi. Lavorare con il talentuoso Michael Peña è stato un piacere assoluto; ha portato qualcosa al personaggio che sembrava onesto ed empatico“.

Credit Foto: Barbara FG