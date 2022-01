SI CHIAMA “BREAK THE MAN” IL TERZO SINGOLO ANTICIPATORE DELL’ATTESO ALBUM DEI TEARS FOR FEARS

Oggi il leggendario duo dei Tears For Fears pubblica “Break The Man” il terzo singolo dal suo attesissimo nuovo album (il primo realizzato in studio dopo quasi due decenni di pausa) “The Tipping Point”, in uscita il 25 febbraio 2022 su etichetta Concord Records. Scritto a quattro mani da Curt Smith e Charlton Pettus (e prodotto da Curt, Charlton e Roland Orzabal) la canzone, un brano pop dal gusto fresco e accattivante, come ci dicono le note stampa, permette al gruppo di mandare un messaggio chiaro: rompere il retaggio del patriarcato.

Curt infatti dice: “‘Break The Man’ parla di una donna forte e di come rompere con il patriarcato. Penso che gran parte dei problemi che affliggono la società sia in qualche misura riconducibile al predominio maschile. E questa è una canzone su una donna tanto forte da vincere sull’uomo. Questo, per me, potrebbe essere la risposta a molti problemi in tutto il mondo: un più giusto equilibrio fra donne e uomini.”