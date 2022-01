SI CHIAMA “WON’T STAND DOWN” IL NUOVO SINGOLO DEI MUSE: ECCO IL VIDEO

I Muse hanno condiviso il video ufficiale per il loro nuovo singolo, “Won’t Stand Down”. La canzone è stata annunciata ufficialmente la scorsa settimana dal trio di Teignmouth, dopo che il frontman Matt Bellamy aveva precedentemente fatto trapelare parte del brano su Instagram il mese scorso.

“Won’t Stand Down”, è il primo assaggio dell’album successivo a “Simulation Theory” del 2018.

Prodotto dai Muse e mixato da Dan Lancaster (che in precedenza ha lavorato con Bring Me The Horizon e Enter Shikari), “Won’t Stand Down” è, secondo Bellamy, “una presa di posizione contro i bulli, che sia al parco giochi, al lavoro o ovunque. Proteggersi dalla coercizione e dalla manipolazione sociopatica e affrontare le avversità con forza, fiducia e aggressività“.

Il video di “Won’t Stand Down” è stato diretto da Jared Hogan e girato a Kiev, in Ucraina.

I dettagli del prossimo album dei Muse, compresa la data di uscita e la tracklist, devono ancora essere rilasciati.