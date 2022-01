TRACK: LOVE, BURNS

Dopo aver pubblicato nell’aprile 2020 il suo primo LP, “Fiftieth And Marlborough”, seguito da una manciata di 7″ e da un EP, per Love,Burns è arrivato ora il momento di una nuova prova sulla lunga distanza, “It Should Have Been Tomorrow”, in uscita il prossimo 4 febbraio via Untergrund Schallplatten / Austin Town Hall Records / Jigsaw Records / Calico Cat Records.

Si tratta del nuovo progetto solista di Phil Sutton di Comet Gain e Pale Lights: insieme a lui ci sono Kyle Forester di Crystal Stilts e Woods (chitarra, basso, tastiere) e Gary Olson dei Ladybug Transistor (percussioni, tromba, backing vocals), che si è occupato anche delle registrazioni e del mixing. A loro si aggiungono tra gli ospiti anche componenti di band come Comet Gain, Jeanines e Lake Ruth.

Ascoltiamo molto volentieri il suo primo estratto, la opening-track “Dear Claire”, che ovviamente non ci delude: l’organo e le percussioni disegnano panorami indie-pop splendidamente melodici con le chitarre che vanno ad aggiungere un ulteriore tocco di dolcezza alla voce di Sutton. Colpiti e affondati fin dal primo ascolto! L’attesa per il disco si fa molto elevata.

It Should Have Been Tomorrow by Love Burns

