TRACK: YOUTH SECTOR Is Blood

Sono già alcuni anni che seguiamo gli Youth Sector: ora la band art-rock di Brighton, che ha pubblicato il suo primo EP, “Mundanity”, a luglio 2020, è pronta per ritornare con un altro nuovo lavoro sulla breve distanza, “Adult Contemporary”, in uscita il prossimo 18 febbraio via Family Values.

Il primo assaggio dal nuovo lavoro si chiama “Is Blood” e lo potete ascoltare qui sotto.

Gli inglesi, con l’aiuto di vibranti beat elettronici, saltellanti percussioni e chitarre deliziose, si muovono tra energici territori post-punk a-la-Parquet Courts e altri indie-rock dalla melodie gradevoli e catchy: impossibile resistere!

Listen & Follow

Youth Sector: Bandcamp | Soundcloud