EDDIE VEDDER, ASCOLTA IL NUOVO SINGOLO “BROTHER THE CLOUD”

Nuovo singolo in uscita oggi per Eddie Vedder! Si intitola “Brother the Cloud” il nuovo brano ed anticipa l’arrivo del suo attesissimo nuovo album, “Earthling”, che ricordiamo uscirà il prossimo11 febbraio via Seattle Surf/Republic Records.

“Earthling”, di cui oggi vi mostriamo pure l’artwork e la tracklist, è stato prodotto da Andrew Watt, vincitore del Grammy Award, ed è il primo album di Vedder dopo “Ukulele Songs” del 2011 e a cui seguirà il suo primo tour da solista in oltre un decennio.

Anticipato dagli altri due singoli “Long Way” e “The Haves”, “Earthling” mette in risalto ogni lato artistico di Vedder e include collaborazioni con alcune delle leggende più iconiche della musica, tra cui Stevie Wonder, Ringo Starr, Elton John, Andrew Watt, Chad Smith e Josh Klinghoffer.

Per dare vita all’album sul palco, Eddie Vedder e i suoi compagni di band, gli Earthlings, si esibiranno in una serie di concerti negli Stati Uniti, a partire da febbraio con il The Earthlings Tour 2022.

Gli Earthlings sono composti dal batterista Chad Smith, il tastierista/chitarrista/cantante Josh Klinghoffer, il bassista Chris Chaney, il chitarrista/cantante Glen Hansard e il chitarrista Andrew Watt.



TRACKLIST “EARTHLING”:

1. Invincible

2. Power of Right

3. Long Way

4. Brother the Cloud

5. Fallout Today

6. The Dark

7. The Haves

8. Good and Evil

9. Rose of Jericho

10. Try

11. Picture ft. Elton John

12. Mills

13. On My Way