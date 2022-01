I FONTAINES D.C VANNO DA JIMMY FALLON PER ESEGUIRE “JACKIE DOWN THE LINE”

I FONTAINES D.C VANNO DA JIMMY FALLON PER ESEGUIRE “JACKIE DOWN THE LINE”

Sono già tirati a lucido i Fontaines D.C. che piazzano la nuova bomba “Jackie Down the Line” al The Tonight Show di Jimmy Fallon. Video decisamente surreale e particolare quello messo in campo dalla band.

Ci sembra che anche dal vivo non perda assolutamente nulla del suo fascino…