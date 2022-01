I FRANZ FERDINAND ADDOBBANO GLASGOW CON LA COPERTINA DI “TAKE ME OUT” PER CELEBRARE I 18 ANNI DEL SINGOLO

Per celebrare i 18 anni di “Take Me Out” i Franz Ferdinand hanno deciso di fare le cose in grande.

La copertina del singolo, uscito in UK il 14 gennaio 2004 e successivamente riproposto nell’omonimo debut album della band pubblicato l’8 febbraio di quello stesso anno, è stata proiettata su alcuni dei monumenti storici di Glasgow città natale della band.

Il Kelvingrove Art Gallery and Museum, il SEC Armadillo, auditorium una volta noto come Clyde Auditorium, la centrale George Square, per una notte sono state ‘ricoperte’ dall’artwork del più celebre brano dei Franz Ferdinand.

Le celebrazioni non finiscono però qui: il prossimo 22 marzo infatti la Domino Records ripubblicherà “Take Me Out” in edizione limitata. Chicca di questa pubblicazione il lato b ‘occupato’ dal remix del brano a cura dei Daft Punk.

Ecco le testimonianze fotografiche della serata: