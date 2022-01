JACK WHITE CONDIVIDE IL NUOVO BRANO “LOVE IS SELFISH”

Salgono a due gli estratti dai prossimi due album che Jack White pubblicherà in questo 2022.

Alcuni mesi fa l’ex White Stripes aveva condiviso “Taking Me Back”, brano contenuto in “Fear of the Dawn” atteso per l’8 aprile, e adesso replica regalandoci l’ascolto di “Love Is Selfish” canzone che vedrà invece la luce in “Entering Heaven Alive” la cui data di pubblicazione è fissata per il 22 luglio.

Guarda il video di “Love Is Selfish”:

I nuovi lavori, entrambi pubblicati sulla Third Man Records di White, arrivano a 4 anni di distanza dal precedente e ultimo disco dell’artista “Boarding House Reach” (2018).