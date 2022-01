PAUL DRAPER CORRE VERSO IL NUOVO ALBUM: ASCOLTA IL SINGOLO “YOU’VE GOT NO LIFE SKILLS, BABY!”

Uno sguardo satirico sulla rottura delle relazioni, “You’ve Got No Life Skills, Baby!”, nuovo singolo di Paul Draper ci ricorda inevitabilmente i migliori momenti di un classico dei Mansun come “Attack Of The Grey Lantern”.

Il video, ironico e un po’ surreale (diretto da George Laycock) è una performance della band intervallata da Paul che fa pratica di “life skills” casuali, rinforzando la satira oscura della canzone.

“You’ve Got No Life Skills, Baby!” è tratto dal prossimo album “Cult Leader Tactics” in arrivo a fine mese.