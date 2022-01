SAM GOLDBERG JR. DEI BROKEN SOCIAL SCENE HA ANNUNCIATO IL SUO ALBUM SOLISTA DI DEBUTTO

Sam Goldberg Jr. dei Broken Social Scene ha annunciato il suo album di debutto come solista “Sam Jr.”. La prima anticipazione è “Keep It Buried”, che ha anche un video diretto da Adam Seward.

In arrivo il 10 marzo via Arts & Crafts, “Sam Jr.” segna quindi la prima volta dell’artsita in solitudine e la cosa ci sembra quasi strana vidte le tante collaborazioni che hanno caratterizzato la sua carriera fino a questo momento.

“Il mio pensiero per un po’ mentre facevo questo disco era questo: come suonerebbe la band del tizio de Il grande Lebowski? Non sono sicuro di esserci arrivato del tutto, ma penso che stavo cercando di imbrigliare la natura rilassata e lo spirito di quel personaggio; sono un ottimista programmato e una persona calma in generale, e volevo che questo venisse fuori nelle canzoni“.

Lo scorso autunno, Goldberg aveva fatto il suo debutto da solista con il singolo principale del progetto “You Lock the Door, I Broke the Window”.

Il cantautore ha descritto il nuovo singolo come “un’ode a tutti noi che passiamo le nostre giornate dicendo alla gente che stiamo andando alla grande, ma in realtà stiamo crollando, con l’ansia dentro“.

Goldberg ha aggiunto: “La parte di chitarra ritmica mi ricorda un riff degli ZZ Top. Penso di aver visto un documentario su di loro nel periodo in cui ho scritto la canzone, così si sono insinuati nel mio cervello. Ho anche acquisito un’ossessione per il pedale wah-wah di punto in bianco, per qualche motivo, mentre facevo il mio album, non ho idea di come sia successo, quindi ora è in ogni canzone“.

Tracklist dell’album:

1. You Lock the Door, I Broke the Window

2. Sweet Face (ft. Tess Parks)

3. Na Na Na Na Na

4. Keep It Buried

5. Quarter to Apocalypse

6. World Bangin On My Door

7. Dippp