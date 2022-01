TRACK: LAPARA

“Che Male Che” è il nuovo singolo de LaPara.

“Il male non si cura male, il male o si cura bene o lui continua a pulsare”: i LaPara continuano ad entrarci in testa con le loro filastrocche micidiali, con questo indie-pop dall’animo lo-fi (ma non troppo) ossessivo e melodico che ci si attacca ai vestiti e non ci molla più. A distanza di poco più di un mese dall’uscita di “Corpo” i ragazzi tornano sulle scene con questo nuovo singolo, che ci cattura con la sua melodia incalzante. Adoriamo questa band.

Ci sono molti tipi di “male” e ovviamente molti modi di raccontarlo. Ci si può lamentare, si può far finta di niente, si può guardarlo con terrore oppure con un sorriso consapevole. E questo, come dicono le note stampa, è uno dei superpoteri dei LaPara: quello di farci guardare tutto con un sorriso consapevole e di farci muovere la testa su e giù anche mentre sentiamo parlare di male. Siamo esseri umani, i nostri ingranaggi sono felicemente imperfetti e a volte accumuliamo qualche male irrisolto qua e là che ci portiamo dietro. E quello continua a pulsare e torna a farsi sentire come un dente mal curato. Ma se la vita continua a proporci spigoli contro i quali sbattere i mignoli, non dobbiamo arrenderci e restare immobili per evitarci il dolore, non funziona così! Dobbiamo fare su e giù con la testa, ballare, muoverci. Per questo esistono i LaPara, per farci saltare anche sul “male”.

