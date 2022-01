TRACK: THE SAINT LARSEN

Noi siamo qui tutti in attesa del nuovo album dei favolosi Northern Portrait (e la Matinée ci ha fatto capire che è in arrivo, ma non subito) ed ecco la sorpresa che non ti aspetti. Dal nulla saltano fuori i The Saint Larsen, ovvero il progetto solista di Stefan Larsen che dei NP è voce e chitarra.

Chitarra in primo piano, voce inconfondibile, melodia deliziosa. Lo spirito è sempre quello dei NP, ma c’è qualcosa di diverso, come se si sentisse che questa è farina del sacco solo di Stefan e non della band al completo. La canzone è ovviamente adorabile, ci mancherebbe altro!

