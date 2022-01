YUMI ZOUMA: IL NUOVO ALBUM, ATTESO A MARZO, SARà “PRESENT TENSE”, ANTICIPATO DAL SINGOLO “IN THE EYES OF OUR LOVE”

E’ atteso il 18 marzo via Polyvinyl, il quarto album degli Yumi Zouma “Present Tense”.

“Questo è il nostro quarto album, quindi abbiamo voluto fare un po’ il punto, creando versioni più estreme delle canzoni“, dice Charlie Ryder. “Lavorare con altri artisti ci ha aiutato in questo e ci ha portato molto al di fuori della nostra normale zona di comfort“.

“I testi di queste canzoni sono come premonizioni, per certi versi“, dice la cantante/tastierista Christie Simpson. “Sono cambiate così tante cose per noi, sia personalmente che come band, che le cose che ho scritto perché le parole suonavano bene insieme, beh, ora mi parlano in modi che non avevo previsto.”

“In The Eyes of Our Love” è il primo assaggio e Charlie aggiunge: “Registrato a 204 bpm, ‘In The Eyes Of Our Love’ è un brano che spacca ed è la canzone più veloce che abbiamo mai scritto. Quello che è iniziato come un omaggio a Fast & The Furious: Tokyo Drift è finito come una canzone d’amore ambientata sullo sfondo di torture e insurrezioni alimentate dall’amministrazione Nixon, quindi se vi piacciono le canzoni con forti inclinazioni socialiste, allora ‘In The Eyes Of Our Love’ potrebbe essere il brano che fa per voi!”

Tracklist:

1. Give It Hell

2. Mona Lisa

3. If I Had The Heart For Chasing

4. Where The Light Used To Lay

5. Razorblade

6. In The Eyes Of Our Love

7. Of Me And You

8. Honestly, It’s Fine

9. Haunt

10. Astral Projection

Photo Credit: Aaron Lee & Alex Evans