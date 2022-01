COSMETIC: ASCOLTA “RIOPETRA”, IL TERZO SINGOLO CHE ANTICIPA L’ATTESO NUOVO ALBUM “PAURA DI PIACERE”

“Riopetra” è il terzo singolo dei Cosmetic che anticipa l’atteso nuovo album, “Paura di piacere”, che sarà pubblicato ad Aprile da To Lose La Track (LP, CD) e Coypu Records (Tape) con edizioni La Tempesta.

Riopetra è una piccola frazione del paese di origine della band, caratterizzata da una strada tortuosa con pericolosi burroni attorno. Questo nome sembra indicare una sorta di “fiume di pietra”. «In tanti anni che lo abbiamo pronunciato non avevamo mai fatto caso alla sua epicità e “fluidità” al tempo stesso. Lo abbiamo scelto perché ci sembrava descrivere bene la natura del brano, oltre che per il suo rimando autobiografico», spiegano i Cosmetic.

Il brano, come ci informano le note stampa, veniva inizialmente chiamato “Bipolare” per la sua netta contrapposizione tra le strofe epiche e il ritornello che esplode in una quasi allegria e felicità che riporta alla mente certo power pop di Weezer o Ash.

Fortemente autobiografico, “Riopetra” è uno dei brani del nuovo album dove il lavoro di gruppo si manifesta in maniera più vincente: la musica è interamente di Straccia, tutto il lavoro sulla voce è stato portato avanti nei mesi da Alice e Bart, fino ad arrivare alla scelta di tenere la seconda strofa “spoken” per rimarcarne l’atteggiamento crudo e schietto.