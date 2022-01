E’ MORTA RACHEL NAGY DELLE DETROIT COBRAS

Proprio il mese scorso avevamo annunciato il ritorno delle Detroit Cobras in Italia con due nuove date previste per il prossimo settembre: purtroppo durante la notte é arrivata una notizia che non avremmo mai avuto leggere.

Rachel Nagy, carismatica frontwoman della storica band garage-rock del Michigan, è deceduta per cause non precisate.

Il gruppo statunitense ha scritto sui suoi canali social: “È con il cuore pesante e grande tristezza che annunciamo la perdita della nostra amata amica e collega musicale, Rachel Lee Nagy. Non ci sono parole per esprimere appieno il nostro dolore mentre ricordiamo una vita stroncata, ancora vitale e ispiratrice per tutti coloro che l’hanno conosciuta e amata. Con i Detroit Cobras Rachel Nagy ha portato la torcia del Rock, del Soul e del R&B ai fan di tutto il mondo. Più che una semplice interprete, ha incarnato lo spirito della musica stessa e l’ha portata a nuove altezze con la sua potenza vocale profondamente toccante. So di non essere il solo a dire che sono stato ispirato dalla sua vitalità, dalla sua feroce intensità e dalla sua vulnerabilità. Una volta che i piani saranno stati finalizzati dalla famiglia, pubblicheremo ulteriori informazioni su ulteriori dettagli per commemorare Rachel e rendere omaggio alla sua vita. Fino ad allora, sappiate che se siete devastati da questa notizia come noi, non siete soli. Siamo con voi nel vostro dolore. Rachel lascia suo fratello Tony Nagy e sua madre Marge Nagy.”

Photo Credit: spiralstares (CC BY-NC 2.0)