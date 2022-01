I WHITE LIES SI AVVICINANO AL NUOVO ALBUM: IL SECONDO ESTRATTO è “AM I REALLY GOING TO DIE”

I White Lies hanno condiviso il nuovo brano “Am I Really Going To Die”, ultima anteprima del nuovo album “As I Try Not To Fall Apart”, atteso su [PIAS] il 18 febbraio, anticipato il mese scorso dal brano “I Don’t Want To Go To Mars”.

Parlando della nuova canzone Charles Cave ha detto: “‘Am I Really Going to Die’ è una canzone con un soggetto familiare per i White Lies ma un nuovo capitolo musicalmente. È la prima parte di una narrazione di due canzoni su un presuntuoso fighetto a cui viene data una diagnosi terminale, e le varie fasi del suo venire a patti con essa. ‘AIRGTD’ è liberamente ispirato al personaggio del grande Danny Huston in ‘Ivans XTC’ e musicalmente a ‘Station to Station’ di Bowie“.

Il regista del video Balan Evans ha aggiunto: “Questa canzone ha così tanta storia, che è stato abbastanza facile trovare questa idea. E’ una specie di fuoriuscita dal testo. Stavo parlando con un amico che raccontava di essere stato investito da un’auto e di essersi svegliato a terra con la gente appesa sopra di lui e mi sembrava una prospettiva unica. Questo punto di vista sembrava ricco di potenziale narrativo, qualcosa che volevo esplorare e sperimentare e, soprattutto, si sposava così bene con i temi della canzone“.