IN PREPARAZIONE “THIS MUCH I KNOW TO BE TRUE”, FILM SUL RAPPORTO CREATIVO TRA NICK CAVE E WARREN ELLIS

IN PREPARAZIONE “THIS MUCH I KNOW TO BE TRUE”, FILM SUL RAPPORTO CREATIVO TRA NICK CAVE E WARREN ELLIS

Nick Cave ha annunciato un film,“This much I know to be true”, che esplorerà rapporto creativo tra il musicista e il suo fido compagno musicale Warren Ellis (i due al momento sono al lavoro sulle musiche per il nuovo film biografico su Marilyn Monroe, “Blonde”).



La pellicola, diretta dal regista Andrew Dominik, partirà dai brani composti per il disco “Ghosteen” del 2019 (che vedeva la presenza dei The Bad Seeds), per arrivare poi alle musiche di “Carnage” uscito a nome Cave ed Ellis.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nick Cave (@nickcaveofficial)

Le note stampa ci dicono che il film vedrà anche la presenza di Marianne Faithfull e andrà a toccare anche il rapporto di Cave con il sito “The Red Hand Flies”, sul quale risponde alle domande dei suoi fan, ma nello stesso tempo condivide anche idee e riflessioni.

Photo: Joel Ryan