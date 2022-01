RAZORLIGHT: LA BAND è IN STUDIO CON LA FORMAZIONE ORIGINALE. NUOVO ALBUM IN VISTA

Chi credeva che i Razorlight fossero tornati insieme solo per suonare dal vivo si sbaglia. La formazione, riunitasi al completo con la classica line-up (Johnny Borrell, Björn Ågren, Andy Burrows, Carl Dalemo) nell’aprile 2021, infatti ha annunciato, via social, che è iniziata la marcia che li porterà al nuovo album e la cosa non può che farci piacere.

“Greetings from 2022, here we are in Gloucestershire working hard on Razor album 5 x 📸 by the one and only Roger Morton”

La carriera dei Razorlight comprende, al momento, 4 album “Up All Night” (2004), “Razorlight” (2006), “Slipway Fires” (2008) e “Olympus Sleeping” (2018)