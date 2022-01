A FEBBRAIO IL SESTO LP DEGLI SHOUT OUT LOUDS. GUARDA IL VIDEO DI “SKY AND I (HIMLEN)”

Il prossimo 18 febbraio, a distanza di quasi quattro anni dal precedente LP, “Ease My Mind“, gli Shout Out Louds sono pronti per ritornare con la loro sesta prova sulla lunga distanza, “House”.

Il disco, che sarà pubblicato da Bud Fox Recordings / Integral, è stato prodotto da Bjorn Yttling di Peter Bjorn And John, già al lavoro con loro anche per l’album “Our Ill Wills” del 2007.

“Amiamo ancora quello che facciamo e andiamo d’accordo come quando avevamo 15 anni, il che è pazzesco ma è una sensazione così grande”, dice il frontman Adam Olenius. “Ci rende davvero felici il fatto che siamo ancora in grado di viaggiare per il mondo e sentire dalla gente che la nostra musica li ha aiutati in qualche modo. Vogliamo solo creare uno spazio per le persone per essere completamente se stesse e per avvicinarsi un po’ di più a dove sperano di andare nella vita”.

Il nuovo singolo si chiama “Sky And I (Himlen)” ed è accompagnato da un video diretto da Ted Malmros.

Olenius spiega di aver scritto la canzone “dopo una notte fuori osservando altre coppie e vedendo quanto facilmente può trasformarsi in male – la linea molto sottile che esiste tra l’innamoramento e il disinnamoramento”.

“House” tracklist:

1. As Far Away As Possible

2. High As A Kite

3. Mixed Up

4. My Companion

5. Sky And I (Himlen)

6. June

7. Multiply

8. Sometimes Sometimes