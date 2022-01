GUARDA IL VIDEO DI “I DON’T MEAN TO STARE”, IL NUOVO BRANO DEI VETERANI THE ORCHIDS

Abbiamo già espresso il nostro gradimento, anzi, il nostro entuisiasmo per “Under The Bridge“, la compilation che andrà a celebrare la Sarah Records, con la presenza di vecchi eroi di quell’etichetta o di band che comunque hanno dei componenti legati alle storiche uscite di quella casa discografica.

Dopo i primi assaggi, ecco che arriva anche il contributo dei veterani scozzesi The Orchids, che in “I Don’t Mean To Stare” mettono sul piatto il loroamore per quell’indie ballabile e popedelico che spesso ne ha caratterizzato i momenti migliori.