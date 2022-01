I BRIGHT EYES RIFANNO “RUNNING BACK” DEI THIN LIZZY PER IL 25° ANNIVERSARIO DELLA SECRETLY CANADIAN

Nell’agosto del 2020, durante una session per SiriusXM, i Bright Eyes avevano registrato la cover di “Running Back” dei Thin Lizzy: ora la Secretly Canadian ha dato al pezzo una pubblicazione ufficiale.

Il brano fa parte della serie di singoli in uscita per festeggiare il 25° anniversario della label di Bloomington, Indiana, i cui ricavati andranno all’associazione benefica New Hope For Families.

Conor Oberst dice della cover: “I Thin Lizzy sono uno dei migliori gruppi rock n roll di tutti i tempi. La voce e i testi di Phil Lynott esemplificano la disinvoltura. Inoltre hanno dato al mondo una ragione per inventare la parola “guitarmonie”. Penso che questa sia una bellissima canzone d’amore. Era davvero bella da cantare”.

In realtà stato pubblicato anche un nuovo singolo della collana, ovvero l’interpretazione di Kathleen Frances del brano del 2014 di Electric Youth e College “A Real Hero”.

Frances ha detto in merito alla scelta della canzone: “Avevo questa canzone in testa in loop. Ha una sensazione così edificante e la sua fede nell’umanità sembrava particolarmente adatta a questo progetto. Volevo fare qualcosa di diverso, rallentarla e creare un’atmosfera per cogliere il sentimento della canzone in un modo diverso“.



Le nuove cover sono i primi singoli della collana SC25 del 2022 e sono, precisamente, la diciottesima e diciannovesima uscita di una raccolta di 25 canzoni che ha già visto i contributi, tra gli altri, di Goose, Hatchie, Bartees Strange, Jim James, Beach Fossils, Porridge Radio, Skullcrusher.

Photo Credit: Tony Felgueiras (CC BY-NC-ND 2.0)