THE MICROPHONES: A FEBBRAIO UN BOX SET DI DIECI LP

The Microphones annuncia un “gigantesco” box-set di 10 LP, “Completely Everything 1996-2021” (pre-order), in uscita a febbraio.

Il cofanetto conterrà sette album (in dieci LP) e 74 GB di materiale scaricabile inclusi “tutti gli album, i live e del materiale inedito” oltre a un libro di 107 pagine di immagini, ritagli artistici e note.

Gli album inclusi nel box-set sono “EARLY TAPES”, “Don’t Wake Me Up”, “It Was Hot”, “We Stayed In The Water”, “The Glow pt. 2”, “Song Islands”, “Mount Eerie” e “Microphones In 2020”.

“Questo è finale. Per commemorare e mettere una pietra tombale su 25 anni di questo progetto di registrazione a intermittenza, abbiamo fatto questo pezzo. È un peso di 10 libbre, da sollevare con le gambe”, spiega Phil Elvurum, titolare del progetto The Microphones.

Qui sotto intanto potete vedere un video di preview del box-set.