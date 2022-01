I SIMPLE MINDS RIPRENDONO IN MANO UN LORO BRANO DEGLI ESORDI: ASCOLTA “ACT OF LOVE”

Al Satellite City di Glasgow il 17 gennaio 1978 i Simple Minds si esibivano per la prima volta. Il 17 gennaio 2022 la band pubblica una nuova versione di “Act Of Love” per celebrare questo anniversario.

Mixato da Alan Moulder, “Act Of Love” è una rivisitazione di una delle prime canzoni che Jim Kerr e il chitarrista Charlie Burchill hanno scritto insieme: Il brano è un vero e proprio viaggio nel tempo, che attraversa quattro decenni.

Jim Kerr spiega: “Nel corso degli anni la gente mi ha chiesto spesso quando avessi pensato che i Simple Minds avessero il potenziale per sfondare. La mia risposta standard è sempre stata: “Oh, non ci abbiamo mai pensato veramente. Ma ora mi rendo conto che non stavo dicendo la verità. Ho creduto che avessimo qualcosa di speciale non appena ho sentito Charlie suonare il riff di ‘Act Of Love’“.

‘Act Of Love’ è quindi sinonimo dell’inizio della storia dei Simple Minds. Fu la prima canzone suonata allo show di Satellite City nel gennaio 1978 e il brano di apertura del nastro demo che valse alla band un contratto discografico più tardi quell’anno. “Ho sempre amato la canzone“, dice Kerr. “A tutti gli effetti, è stata la prima cosa che qualcuno ha sentito dei Simple Minds. Divenne il nostro grido di battaglia, la nostra bandiera“.

Quando i Simple Minds registrarono il loro album di debutto, “Life In A Day”, all’inizio del 1979, la canzone era però “scomparsa nella nebbia senza essere mai stata registrata correttamente. Durante gli anni, ho sempre voluto tornarci“, dice Kerr.

Quattro decenni dopo Kerr e Burchill sono finalmente tornati a mettere mano alla canzone. Tutto è partito un paio di anni fa: mentre Burchill si trovava in Thailandia per una vacanza di lavoro, ha inviato a Kerr la bozza di una versione aggiornata del brano, che ora, dopo averci lavorato sopra a dovere, vede finalmente la luce.

Ricordiamo che la band ha in previsione 5 date italiane in estate:

12 LUGLIO 2022

TAORMINA (CT) – TEATRO ANTICO

14 LUGLIO 2022

PESCARA, TEATRO D’ANNUNZIO, Pescara Jazz

15 LUGLIO 2022

PISTOIA, PIAZZA DUOMO, Pistoia Blues

17 LUGLIO 2022

ROMA, CAVEA AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA, Roma Summer Fest

18 LUGLIO 2022

ARENA di VERONA