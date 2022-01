THE UNDERGROUND YOUTH IN ITALIA A MARZO

THE UNDERGROUND YOUTH IN ITALIA A MARZO

The Underground Youth torneranno in Italia nel mese di marzo a presentare il loro decimo album, “The Falling”, uscito nel marzo 2021 via Fuzz Club Records.

La band post-punk originaria di Manchester, ma da anni di stanza a Berlino suonerà venerdì 4 al Freakout Club di Bologna, in quella che sarà la sua unica data nel nostro paese.

Non conosciamo ancora i costi dell’entrata, ma è possibile prenotarsi scrivendo alla mail noglucosefestival@gmail.com.

Photo Credit: Marco J (CC BY-NC-ND 2.0)