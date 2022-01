TRACK: DANTE MATAS Catching Up With You

Dante Matas è un musicista canadese ha già al suo attivo un album, “A Colourful Headache” (2018), un paio di EP e una manciata di singoli.

Il suo cammino procede ora con una nuova prova sulla breve distanza, “Avoid Discipline”, in uscita il prossimo 21 gennaio.

Il suo nuovo singolo si chiama “Catching Up With You” e lo potete ascoltare qui sotto: con chitarra, synth e una potente batteria a supporto della sua morbida voce il musicista di Toronto disegna splendidi panorami psichedelici in cui non manca una gustosissima e malinconica vena pop. Un viaggio nel passato tra nostalgia e ottime melodie!

