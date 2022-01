TRACK: GRIMSON How Come No One Told Me

Vi abbiamo già parlato nei mesi scorsi di Grimson, il progetto di Aiden Berglund, musicista svedese-statunitense di stanza a Berlino.

Il suo cammino avanza ora con il nuovo singolo “How Come No One Told Me”, che potete ascoltare qui sotto: “scritta durante l’high school e registrata quando mi sono trasferito a Berlino all’età di 23 anni, questa canzone esprime la solitudine di fronte al fallimento e alle azioni sbagliate. Il narratore vuole chiaramente tornare indietro nel tempo e reimparare come essere umano, come percepire se stesso più chiaramente, come credono facciano gli altri”, spiega Berglund.

Dopo un inizio strano e rumoroso, il brano diventa più rilassato seguendo ispirazioni cinematografiche che si perdono in tempi lontani: un altro viaggio morbido, nostalgico e ispirato nel mondo di Grimson!

