BEACH HOUSE: FUORI IL 3° CAPITOLO DEL NUOVO DISCO IN USCITA IL 18 FEBBRAIO. ASCOLTA 5 NUOVE CANZONI.

Il nuovo disco dei Beach House “Once Twice Melody”, l’ottavo in studio, uscirà il prossimo 18 febbraio su Sub Pop (USA) e Bella Union (UK/Europa).

Per ingannare l’attesa il duo di Baltimora, in questi mesi, sta svelando parte delle tracce inedite raccogliendole in capitoli: lo scorso novembre abbiamo ascoltato la title-track, “Superstar”, “Pink Funeral” e “Through Me”, contenute in “Once Twice Melody: Chapter One”, e a dicembre è stata la volta di “Runaway”, “ESP”, “New Romance” e “Over and Over” (“Once Twice Melody: Chapter Two”).

Ora è il turno del terzo e penultimo capitolo (l’ultimo coinciderà con la pubblicazione dell’intero album).

Ascolta “Sunset”, “Only You Know”, “Another Go Around”, “Masquerade” e “Illusion Of Forever”:

Credit Foto: David Belisle