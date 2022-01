Sappiamo bene che “Ants From Up There”, atteso nuovo album dei Black Country, New Road arriverà il 4 febbraio, ma non possiamo dire che i ragazzi abbiano fatto mancare le anticipazioni. Oggi è arrivato un nuovo brano intitolato “Snow Globes” e la band dimostra di reggere anche il minutaggio impegnativo, visto che superiamo i 9 minuti di durata in un pop da camera che sa essere morbido, ma anche fragoroso e deragliante al momento giusto.