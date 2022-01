DIVENTANO 3 GLI ESTRATTI DAL NUOVO DISCO DEI BAND OF HORSES. ASCOLTA “LIGHTS”.

I Band of Horses annunciano il nuovo singolo “Lights”, terzo estratto da prossimo album “Things are great”, in uscita il 4 marzo 2022, via BMG.

Il testo del leader Ben Bridwell ci racconta di un film immaginario che racconta di una serata fuori con un amico che si trasforma in quello che sembra un episodio di “Law & Order”; il caso da risolvere, però, è in realtà un mistero su dove sia finito l’amore.

“Lights”, che puoi ascoltare sotto, è il terzo estratto, dopo “In need of repair” e “Crutch”, dal prossimo album della band.

La band presenterà “Things Are Great” in due date in Italia: il 21 marzo presso l’Estragon di Bologna e il 22 marzo presso il Fabrique di Milano.

Credit Foto: Stevie and Sarah Gee