MINI-ALBUM DI RARITà INEDITE IN ARRIVO PER I SONIC YOUTH

Un nuovo mini-album di rarità dei Sonic Youth è in arrivo l’11 marzo. “In/Out/In” raccoglie inedito registrato tra il 2000 e il 2010. “In & Out” è il primo assaggio.

In/Out/In by Sonic Youth

Le canzoni di “In/Out/In”, come si legge sulla pagina Bandcamp, sono state registrate in una serie di luoghi diversi nei primi anni 2000. “Basement Contender” e “Machine” sono state registrate nella sala prove dei Sonic Youth a Northampton, Massachusetts, durante le sessioni di “The Eternal”; “In & Out” è stata registrata a Pomona, California e Echo Canyon, New Jersey; e “Out & In” è stata registrata a Echo Canyon con Jim O’Rourke, che ha suonato anche su “Social Static”.

Tracklist:

1 Basement Contender

2 In & Out

3 Machine

4 Social Static

5 Out & In