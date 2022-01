THE JESUS AND MARY CHAIN FIRMANO PER FUZZ CLUB RECORDS: IN ARRIVO UN NUOVO DISCO E RISTAMPE

I Jesus and Mary Chain hanno firmato per l’etichetta indipendente londinese Fuzz Club Records.

La band, in queste settimane al lavoro su nuovo materiale, inaugura la nuova partnership con la label con le ristampa del loro ultimo lavoro (2017), “Damage and Joy”, completo di tre nuove bonus tracks, e del disco “Live at Barrowland”, in cui rivisitano per intero il loro classico “Psychocandy”.

Oltre alle ristampe di “Damage and Joy” e “Live at Barrowland”, in uscita il 22 Aprile 2022 e ora disponibili in pre-order, il nuovo deal con Fuzz Club prevede altre reissues, nuovi dischi dal vivo, e l’attesissimo nuovo album in studio.

Il cantante Jimmy Reid ha recentemente rivelato in un’intervista per Clash Magazine:

Abbiamo incominciato a registrare un album poco prima dell’arrivo del COVID, e per ovvi motivi abbiamo dovuto fermarci, ma [nell’Ottobre 2021] siamo tornati in studio per la prima volta in due anni.

Credit Foto: Steve Gullick