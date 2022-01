TRACK: MEMORIAL

Prosegue il cammino dei Memorial verso il loro omonimo primo album, che verrà pubblicato il prossimo 29 aprile dalla Real Kind Records, la label di proprietà di Lucy Rose.

“L’album è stato una terapia comune per noi, non ci sarebbero state canzoni se non avessimo creato uno spazio sacro per parlare apertamente e onestamente senza pregiudizi. Nel processo siamo stati in grado di raggiungere le profondità del nostro crepacuore, i problemi familiari, la solitudine e l’amicizia e li abbiamo strappati catarticamente in 12 canzoni. Siamo incredibilmente orgogliosi del risultato. È il nostro primo album, una cosa davvero monumentale per noi, sembrava che stessimo lavorando per realizzarlo prima ancora che fosse una possibilità, quindi il fatto che sia finalmente qui è un colpo di testa. Abbiamo riversato tutto in esso e non vediamo l’ora di metterlo nel mondo e condividerlo con voi”, spiega la band inglese.

Il loro nuovo singolo si chiama “Dialtone” e lo potete ascoltare qui sotto.

I Memorial dicono del pezzo: “”Dialtone” è stato scritto dopo che ci siamo trasferiti a grande distanza l’uno dall’altro. Eravamo preoccupati dell’impatto che avrebbe potuto avere sulla nostra amicizia. Si dà il caso che in quell’anno o giù di lì avevamo entrambi subito dei cambiamenti drastici nelle nostre vite, ma la distanza ha creato un percorso per una comunicazione più significativa. Ci chiamavamo quando avevamo bisogno e ci facevamo visita nei momenti più importanti. Se non altro ci ha avvicinato, perché ci siamo resi conto che potevamo davvero dipendere l’uno dall’altro. Sembra smielato, ma è ciò di cui parla la canzone ed è importante riconoscere quanto siano importanti alcune persone per te”.

Il gruppo britannico disegna con semplicità toni folk colorati con emozioni vive: ogni leggero arpeggio e ogni nota del piano sono sensazioni che colpiscono il cuore fin dal primo ascolto. Profondi e toccanti!

