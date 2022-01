VIDEO: HONEY MOON

Quando ci sono di mezzo dei fiati già noi drizziamo le antenne, se poi ci viene anche da dire “fiati alla Boo Radleys” ecco che allora siamo già in estasi. Gli Honey Moon tirano fuori dal loro cilindro questa delizia indie-pop che risponde al nome di “Stop and Listen”.

Già le precedenti “If I Could Only Dream” e “Magic”, con quel piglio anni ’60, ci avevano fatto capire che i ragazzi meritavano le nostre attenzioni (ma anche i suoni retrò di “Best In Town” o “Summer Days”, giusto per andare ancora più indietro nel tempo) ma ora ecco che l’aspetto melodico va alle stelle in questa nuova contagiosa uscita. Tra funky-soul pimpante, chitarre solari e fiati accattivanti qui si vola altissimi!

La band parla così del brano: “È un pezzo in levare che racconta la storia di due persone che tirano in direzioni opposte durante una relazione fragile. Nato da un periodo di negatività e frustrazione, scrivere e registrare la canzone è stato un processo catartico – un processo che ha preso quello che una volta era un argomento sensibile e lo ha impacchettato nel nostro piccolo inno da cantare, il tutto legato con un fiocco soul-pop. A livello tematico, “Stop and Listen” è per chiunque abbia avuto problemi e disaccordi con gli amici, lotte con l’ansia, controllo e riflessione interiore, ma è anche solo per chiunque voglia ballare!”

Listen & Follow

Honey Moon: Facebook