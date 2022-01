Abbaimo un po’ perso il conto di tutte le anticipazioni di “Dragon New Warm Mountain I Believe In You”, il nuovo album (doppio) dei Big Thief in arrivo l’11 febbraio. Oggi arriva un nuovo singolo, ovvero “Simulation Swarm” ma purtroppo non arriva invece l’attesa (o sperata) data italiana del tour della band di Adrianne Lenker, che propone parecchie date europee in estate, ma purtroppo nessuna che tocchi il nostro Paese





Photo Credit: Alexa Viscius