GLI ANIMAL COLLECTIVE CONDIVIDONO IL NUOVO SINGOLO “STRUNG WITH EVERYTHING”

Si avvicina l’uscita dell’undicesimo LP degli Animal Collective, “Time Skiffs”, in uscita il prossimo 4 febbraio, via Domino Recordings Company, a distanza di sei anni dal precedente, “Painting With”.

“Time Skiffs”, il primo album in studio del quartetto in più di mezzo decennio, a quanto ci dicono le note stampa sembra una conversazione tra quattro vecchi amici, proprio come durante i primi anni e nel periodo di “Strawberry Jam“. Queste nove canzoni sono lettere d’amore, segnali di pericolo, osservazioni en plein air e inni di rilassamento, le trasmissioni raccolte di quattro persone che sono cresciute dentro relazioni, paternità e preoccupazioni da adulti. Ma rese con il singolare senso di meraviglia esplorativa degli Animal Collective, lo stesso di sempre.

Ecco gli Animal Collective dopo 20 anni, ancora alla ricerca di cosa viene dopo.

Intanto il gruppo di Baltimora condivide un uovo singolo, “Strung With Everything”, accompagnato da un video diretto e animato da Abigail Portner.

“Recentemente, per gli spettacoli dal vivo degli Animal Collective, ho disegnato e animato tutti i contenuti video con carta tagliata”, dice Portner. “Ho montato insieme simboli e silhouette statiche colorate che corrispondono al sentimento e al ritmo della musica”.

“I video sono come pittogrammi che raccontano una storia in modo organico e semplice. Per il video di “Strung With Everything” abbiamo voluto continuare con questo processo per abbinare lo stile dei live della band in un video musicale”.

Photo Credit: Hisham Bharoocha