HATCHIE AD APRILE PUBBLICHERà IL NUOVO ALBUM “GIVING THE WORLD AWAY”: ASCOLTA IL SINGOLO “QUICKSAND”

Hatchie ha annunciato il suo nuovo album. Il nuovo lavoro di Harriette Pilbeam è “Giving the World Away” e arriverà il 22 aprile via Secretly Canadian. La fanciulla ha anche condiviso il video diretto da Nathan Castiel per il suo nuovo singolo “Quicksand”, brano è stato scritto da Dan Nigro, collaboratore di Olivia Rodrigo e prodotto da Jorge Elbrecht.



“Giving the World Away” è il seguito di “Keepsake” del 2019. “Sono in grado di scrivere più di semplici canzoni dream-pop ora e, per me, c’è molto di più che scrivere canzoni sull’amore o sul cuore spezzato, c’è un quadro più ampio“, ha detto la Pilbeam in una dichiarazione. “Questo album mi sembra davvero come un inizio e anche se non è la prima uscita come Hatchie, mi sento come se stessi ricominciando da zero“.

Tracklist:

1 Lights On

2 This Enchanted

3 Twin

4 Take My Hand

5 The Rhythm

6 Quicksand

7 Thinking Of

8 Giving the World Away

9 The Key

10 Don’t Leave Me in the Rain

11 Sunday Song

12 Til We Run Out of Air

Credit Foto: Lissyelle