I NATION OF LANGUAGE DA COLBERT ESEGUONO “ACROSS THAT FINE LINE”

Abbiamo fatto bene a tenere sott’occhio i Nation Of Language, “A Way Forward” ha mostrato le grandi potenzialità di questa band, davvero in rampa di lancio.

Ieri sera, come ospiti musicali al Late Show di Stephen Colbert, i Nation Of Language hanno suonato “Across That Fine Line” in quello che sembrava un ristorante, com tavoli e camerieri che passavano. Tutto delizioso!