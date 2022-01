MILES KANE E LANA DEL REY HANNO REGISTRATO INSIEME BRANI CHE POTREBBERO RIEMPIRE UN INTERO ALBUM

In una recente intervista Miles Kane, che pubblicherà domani venerdì 21 gennaio il suo atteso nuovo album “Change The Show”, ha rivelato di aver registrato insieme a Lana Del Rey parecchio materiale.

Parlando della partnership creativa con l’artista americana, inaugurata scrivendo insieme il brano del 2018 “Loaded” e rinnovata recentemente in “Dealer” traccia invece inclusa nell’ultimo disco della Del Rey “Blue Banisters”, Kane ha svelato:

“Loaded” e “Dealer” in realtà saltano fuori dalla stessa sessione di registrazione nella quale c’è anche tanto altro materiale che non abbiamo ancora pubblicato.

e ancora:

Abbiamo così tante canzoni… Per un pò ho pensato di metterle in un album… poi lei mi ha chiamato chiedendomi di avere “Dealer”.

continua Kane:

Quella canzone ha qualcosa di speciale… è così reale. Il modo in cui entra e vola con la sua voce è qualcosa che penso che nessuno abbia mai sentito prima. Mi piace che l’abbia mantenuta come la demo originale che abbiamo fatto quando l’abbiamo scritta.

Non è chiaro però se nei programmi del cantante e musicista attivo anche nei The Last Shadow Puppets è prevista una release condivisa con Lana Del Rey:

Probabilmente c’è abbastanza materiale per un disco… dovremmo ultimare alcune cose… ma ci sono sicuramente pezzi completati.

Alle sessioni in studio alle quali fa riferimento Kane nell’intervista hanno partecipato, in qualità di backing band, Zach Dawes e Tyler Parkford dei Mini Mansion e Loren Humphrey, tutti musicisti già attivi come turnisti nei The Last Shadow Puppets .

Ascolta “Dealer” brano scritto da Lana del Rey e Miles Kane e nel quale l’artista britannico compare anche alle voci: