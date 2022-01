PUP: IL NUOVO ALBUM “THE UNRAVELING OF PUPTHEBAND” è ANTICIPATO DAL SINGOLO “ROBOT WRITES A LOVE SONG”

I PUP hanno condiviso i dettagli del loro quarto album, “The Unraveling Of Puptheband” e hanno pubblicato anche il singolo “Robot Writes A Love Song” (una canzone che la band descrive come un testo “scritto dalla prospettiva di un computer che viene sopraffatto fino alla morte dalle reali emozioni umane“).

Il nuovo album arriverà il 1 aprile via BMG/Rise Records ed è disponibile per il pre-order. Il precedente “Morbid Stuff” del 2019 non ci era affatto dispiaciuto.

Secondo le note stampastampa, il disco vedrà la band incorporare nuovi strumenti tra cui pianoforte, sintetizzatori, fiati. Collaborazioni a distanza sono arrivate da Sarah Tudzin degli Illuminati Hotties, Kathryn McCaughey dei NOBRO, Mel St-Pierre dei Casper Skulls ed Erik Paulson dei Remo Drive.

Ecco la tracklist:

1. Four Chords

2. Totally Fine

3. Robot Writes A Love Song

4. Matilda

5. Relentless

6. Four Chords Pt. II: Five Chords

7. Waiting

8. Habits

9. Cutting Off The Corners

10. Grim Reaping

11. Four Chords Pt. III: Diminishing Returns

12. PUPTHEBAND Inc. Is Filing For Bankruptcy

