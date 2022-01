ALBUM: PRIM When Monday Comes

Comincia bene il 2022 per un’etichetta come la We Were Never Being Boring che come uscita numero 121 propone l’esordio dei modenesi Prim, il progetto-con-band di Irene Pignatti accompagnata da Matteo Mugoni a chitarra elettrica, pianoforte, tastiere, Davide Severi a basso e sintetizzatore, Diego Davolio alla batteria. Una foto trovata in cantina fa da copertina a un disco nato durante la pandemia eppure ricco di vita, speranze, sogni.

“When Monday Comes” mette insieme influenze diverse, alt folk e indie pop, synth pop e momenti acustici con derive melodiche vicine al pop puro. L’uso dell’ukulele in brani come “she, she, she” rivela l’anima multiforme di una band giovane ma già matura, capace di evocare l’ingenuità delle prime volte e l’importanza delle esperienze già vissute ma ancora fresche nella memoria.

Orecchiabile, vivace e malinconico, con qualcosa di Clairo, Daughter, Fenne Lily, Maggie Rogers e qualcosa dei Mòn, quello dei Prim è un esordio ricco di personalità dove analogico e digitale s’incontrano in arrangiamenti che raramente rinunciano a qualcosa. Il tema centrale di “When Monday Comes” è l’attesa interpretata in mille modi e sfumature e il risultato è delizioso.

Listen & Follow

Prim: Facebook