E’ MORTO MEAT LOAF. IL CANTANTE E ATTORE AVEVA 74 ANNI.

E’ morto Meat Loaf: il cantante, rockstar e attore aveva 74 anni.

Così il comunicato stampa della famiglia:

I nostri cuori si spezzano nell’annunciare che Meat Loaf è morto stasera circondato dalla moglie Deborah, dalle figlie Pearl e Amanda e da amici intimi. […] Sappiamo quanto ha significato per così tanti di voi e apprezziamo davvero tutto l’amore e il supporto mentre attraversiamo questo periodo di dolore per la perdita di un artista così stimolante e di un bell’uomo. Vi ringraziamo per la tua comprensione della nostra esigenza di privacy in questo momento. Dal suo cuore alle tue anime… non smettere mai di dondolare!

Meat Loaf, all’anagrafe Marvin Lee Aday, sarà sicuramente ricordato per “Bat Out of Hell”, disco scritto e composto insieme al produttore Jim Steinman uscito nel 1977 e capace di vendere circa 14 milioni di copie risultando tra gli album più venduti negli Usa e per alcune iconiche intepretazioni al cinema in film come “The Rocky Horror Picture Show” e “Fight Club”.