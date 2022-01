KASABIAN: IL TOUR ITALIANO SI ARRICCHISCE DI ALTRE 3 DATE ESTIVE

Dopo Lucca Summer Festival, i Kasabian annunciano concerti anche a Torino, Roma e Mantova

La band di Leicester, che un mese fa aveva annunciato la sua partecipazione al Lucca Summer Festival in una serata in cui dividerà il palco con Liam Gallagher, sarà in Italia per altri 3 concerti nell’estate 2022. La band è tornata sulle scene live proprio nei mesi scorsi con 15 sold out nei club del Regno Unito tra cui due all’O2 Academy Brixton.

Ecco i dettagli delle date:

SABATO 02/07/2022 – MANTOVA – Piazza Sordello ORE 21,30

DOMENICA 03/07/2022 – ROMA – Auditorium Parco della Musica ORE 21,30

MARTEDì 05/07/2022 – NICHELINO (TO) – Stupinigi Sonic Park ORE 21,30

MERCOLEDì 06/07/2022 – LUCCA SUMMER FESTIVAL 2022 – (LIAM GALLAGHER – KASABIAN) Piazza Napoleone ORE 20,00

I biglietti saranno in vendita dalle ore 11.00 di lunedì 24 Gennaio su dalessandroegalli.com