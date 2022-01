LANA DEL REY TORNA CON IL NUOVO SINGOLO “WATERCOLOR EYES” TRATTO DALLA COLONNA SONORA DELLA SECONDA STAGIONE DELLA SERIE HBO “EUPHORIA”

Interscope Records annuncia la collaborazione con HBO per la colonna sonora della seconda stagione della serie originale “Euphoria”.

L’album, disponibile sulle piattaforme musicali digitali a partire dal 25 febbraio, conterrà nuovi brani creati appositamente per richiamare il mood e le scene dei nuovi episodi di “Euphoria”, serie drammatica targata HBO vincitrice agli Emmy®, trasmessa in Italia su Sky e NOW.

Il primo singolo, disponibile da ora, è affidato a Lana Del Rey, s’intitola “Watercolor Eyes” e sarà contenuto nell’episodio in onda domenica:

L’album “Euphoria Season 2 (An HBO Original Series Soundtrack)” è già disponibile per il pre-order qui.

Tutti gli otto episodi della seconda stagione sono scritti e diretti dal creatore della serie Sam Levinson.

La seconda stagione della serie HBO che ha fatto incetta di premi ha debuttato in Italia su Sky e NOW il 9 gennaio. Dopo la prima messa in onda nell’estate 2019, la serie di genere drammatico si è distinta in tutto il mondo anche per la superba selezione musicale e per la colonna sonora originale creata dall’artista e produttore multiplatino Labrinth. Ogni nuovo brano della prossima stagione amplificherà la profonda e commuovente storia raccontata nello show.

Creata, scritta e diretta da Sam Levinson, “Euphoria” vede protagonista la vincitrice agli Emmy Awards, Zendaya. La serie è prodotta in collaborazione con A24. Incentrata sulle vite delle persone nella cittadina di East Highland, la storia si focalizza sulla diciassettenne Rue, interpretata da Zendaya, in cerca di speranza e in perenne bilico fra l’amore, la perdita e la dipendenza.